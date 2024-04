Check out the NSBA World Show Schedule and New Classes!

Have you checked out the 2024 NSBA World Championship Show and Breeders Championship Futurity schedule?

Visit nsba.com/world-show to view or download a complete schedule along with new classes for 2024!

๐‘๐š๐ง๐œ๐ก ๐‘๐ข๐๐ข๐ง๐

โžค 3-Year-Old Open Ranch Riding

โžค Youth Ranch Riding

โžค Amateur Ranch Riding

โžค Amateur 50 & Over Ranch Riding

๐‘๐š๐ง๐œ๐ก ๐“๐ซ๐š๐ข๐ฅ

โžค Youth Ranch Trail

โžค Amateur Ranch Trail

โžค Amateur 50 & Over Trail

๐‘๐š๐ง๐œ๐ก ๐‘๐š๐ข๐ฅ

โžค Youth Ranch Rail

โžค Amateur Ranch Rail

โžค Amateur 50 & Over Rail

๐–๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง ๐๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž

โžค Maturity $25,000 Limited Horse Open Western Pleasure

โžค Amateur Walk Trot Western Pleasure

๐‡๐ฎ๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐”๐ง๐๐ž๐ซ ๐’๐š๐๐๐ฅ๐ž

โžค Amateur Walk Trot Hunter Under Saddle

๐“๐ซ๐š๐ข๐ฅ

โžค Amateur Walk Trot Trail