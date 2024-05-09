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All American Quarter Horse Congress Judges Announced

robynd 0 Comments


The All American Quarter Horse Congress has announced their 2024 Judges.


Jeff Allen
Shawnee, OK
AQHA, NSBA, WCHA, NRCHA
AQHA Judge since 2001

John Boxell
Rochester, IL
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge since 2008
Donnie Bricker, Jr.
Temecula, CA
AQHA, NRHA
AQHA Judge since 2023

Pierre Briere
Frenchtown, NJ
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1997

Tony Burris
Stoneville, NC
AQHA, NSBA, WCHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2000
Patty Campbell
Whitesboro, TX
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1998

Rick Christy
Reddick, FL
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge Since 2000

Edwin C. Cridge
Tioga, TX
AQHA, NSBA, NRHA
AQHA Judge Since 2006
Sandra Curl
Vero Beach, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2016

Lynda Jean Danielson
Streator, IL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2011

Jamie Dowdy
Marshfield, MO
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2019
Buddy Fisher
Abilene, TX
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 1998

Mike Hawkins
Ocala, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2008

Mike Hay
Reddick, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1982
Steve Heckaman
Aubrey, TX
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge Since 2010

Jan Hoskin-Hay
Reddick, FL
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2007

Chris Jones
Reelsville, IN
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2008
Leslie Vagneur Lange
Greeley, CO
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1992

Clay MacLeod
Rancho Santa Fe, CA
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1984

Robert Meneely
Saint Simons Island, GA
AQHA, NSBA, NRHA
AQHA Judge Since 2005
Andi Paul
Cave Creek, AZ
AQHA, NRHA
AQHA Judge Since 2016

Jennifer Powell
Wadsworth, OH
AQHA – Over Fence
AQHA Judge Since 2006 
  
Terry Thompson
Aubrey, TX
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2010		  
Rick Weaver
Fairview, PA
AQHA, NRHA
AQHA Judge Since 

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