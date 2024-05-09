All American Quarter Horse Congress Judges Announced
The All American Quarter Horse Congress has announced their 2024 Judges.
Jeff Allen
Shawnee, OK
AQHA, NSBA, WCHA, NRCHA
AQHA Judge since 2001
John Boxell
Rochester, IL
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge since 2008
Donnie Bricker, Jr.
Temecula, CA
AQHA, NRHA
AQHA Judge since 2023
Pierre Briere
Frenchtown, NJ
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1997
Tony Burris
Stoneville, NC
AQHA, NSBA, WCHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2000
Patty Campbell
Whitesboro, TX
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1998
Rick Christy
Reddick, FL
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge Since 2000
Edwin C. Cridge
Tioga, TX
AQHA, NSBA, NRHA
AQHA Judge Since 2006
Sandra Curl
Vero Beach, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2016
Lynda Jean Danielson
Streator, IL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2011
Jamie Dowdy
Marshfield, MO
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2019
Buddy Fisher
Abilene, TX
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 1998
Mike Hawkins
Ocala, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2008
Mike Hay
Reddick, FL
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1982
Steve Heckaman
Aubrey, TX
AQHA, NSBA, WCHA
AQHA Judge Since 2010
Jan Hoskin-Hay
Reddick, FL
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2007
Chris Jones
Reelsville, IN
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 2008
Leslie Vagneur Lange
Greeley, CO
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1992
Clay MacLeod
Rancho Santa Fe, CA
AQHA, NSBA
AQHA Judge Since 1984
Robert Meneely
Saint Simons Island, GA
AQHA, NSBA, NRHA
AQHA Judge Since 2005
Andi Paul
Cave Creek, AZ
AQHA, NRHA
AQHA Judge Since 2016
Jennifer Powell
Wadsworth, OH
AQHA – Over Fence
AQHA Judge Since 2006
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Terry Thompson
Aubrey, TX
AQHA, NSBA, NRHA, NRCHA
AQHA Judge Since 2010
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Rick Weaver
Fairview, PA
AQHA, NRHA
AQHA Judge Since